Isparta'da Gül Hasadı Hızlandı

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Dünyanın gül yağı üretim merkezlerinden biri olan Isparta'da gül çiçeği alım kampanyası hız kazandı. Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, bu yıl olumsuz bir durum yaşanmaması nedeniyle 14 bin ton gül rekolte hedefledikleri söyledi.

Isparta'da, havaların ısınmasıyla gül hasadı yoğunlaştı. Kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan hasat mesaisiyle Isparta'yı yeniden gül kokusu sardı.

Gül tarlasında incelemede bulunan Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle rekoltenin önemli ölçüde düştüğünü hatırlatarak, bu yıl ise olumsuz bir durum yaşanmaması nedeniyle yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Gül alımlarına ilk olarak rakımı daha düşük bölgelerde başladıklarını belirten Işıdan, "İlk gül alımlarımızı her yıl olduğu gibi diğer yörelere göre daha alçak olduğu için ilk gül çiçeği alımlarını Çeltikçi, Kılıç, Baladız ve Güneykent beldelerinden gerçekleştirmeye başlamıştık. Zamanla diğer bölgelerde de gül çiçeği alımlarına başlamış bulunmaktayız. Birliğimize bağlı 6 kooperatifimiz tarafından gerçekleştirilen gül çiçeği alım merkezi sayımız 40'tır. Bilindiği gibi dünya gül yağı üretiminin yüzde 50'sinin tek başına karşılandığı Isparta'da yaklaşık 35 bin dekar üzerine ekili güllerin hasadı gerçekleştiriliyor" dedi.

GEÇEN YIL YAŞANAN ZİRAİ DON NEDENİYLE REKOLTE YAKLAŞIK 8-9 BİN TON SEVİYESİNDEYDİ

Kampanyanın ilk günlerinde yalnızca İslamköy Fabrikası'nın devrede olduğunu belirten Işıdan, alımların artmasıyla diğer fabrikaların da üretime başladığını kaydetti. Kampanya süresince ihtiyaç doğrultusunda geçici işçi istihdamı da sağlandığını ifade eden Işıldan, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle yaklaşık 8-9 bin ton seviyesinde gül çiçeği elde edildiğini bu yıl beklentilerin daha yüksek olduğunu belirterek, "Bunun ne kadar gerçekleşeceğini kampanya sonunda görmüş olacağız. Bu yıl yaklaşık 13-14 bin tonluk rekolte hedefliyoruz" diye konuştu.

ÜRETİCİLERE KİLOGRAM BAŞINA NET 80 LİRA ÖDEME YAPILACAK

Üreticilere yapılan ödemelere ilişkin de bilgi veren Işıdan, geçen yıl aidat farkı ve sosyal destek primiyle birlikte kilogram başına toplam 112 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bu yıl hasat sonunda üreticilere kilogram başına net 80 lira ödeme yapılacağını ifade eden Işıdan, taban fiyatın erken açıklandığını ve ilerleyen süreçte ilave ödeme yapılmasının da mümkün olabileceğini söyledi.

Gülbirlik'e bağlı ortak sayısının yaklaşık 3 bin olduğunu belirten Işıdan, üreticilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

GÜL HASADI TURİZME DE KATKI SAĞLIYOR

Isparta ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan gül üretimi, tarımsal katkısının yanı sıra turizme de hareketlilik kazandırıyor. Hasat döneminde kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler gül bahçelerini ziyaret ederek hasat deneyimi yaşıyor.