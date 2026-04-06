Isparta'da İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçiş

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – İYİ Parti'den bir süre önce istifa eden Isparta Belediye Meclisi Üyeleri Fehmi Gezer ve Muhammet Büyükleblebi AK Parti'ye katıldı.

Gezer ve Büyükleblebi için AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi.

Büyükleblebi, burada yaptığı açıklamada, "kendilerini benimsedikleri ve onurlandırdıkları" için AK Parti'ye teşekkür etti. Büyükleblebi, "memleketlerine hayırlar getirmesi gayesiyle buluştuklarını" ifade etti.

Fehmi Gezer ise, "Başta il başkanımıza, vekilimize, belediye başkanımıza ve siz değerli meclis üyelerine bizi burada onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. Biz bugüne kadar belediyede yapılan bütün çalışmalarda şeffaf olduğu için hep beraber olduk ve bundan sonra da bu beraber olduğumuz şeyin içinde olmak istedik. Halkımıza biraz daha fazla hizmet etmek istedik. Gururlandık, onurlandık, çok teşekkür ederiz" dedi.

Güncel tabloya göre Isparta Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 27, CHP'nin 8, MHP ve İYİ Parti'nin ise 2'şer üyesi bulunuyor.

Isparta'da geçen günlerde de Isparta İl Başkanlığı görevinden alınan İbrahim Tekeli İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.