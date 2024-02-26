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Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'da otomobilin yayaya, ardından motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pirimehmet Mahallesi Hacı İbrahim Parlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail O'nun kullandığı 32 LNF 73 plakalı Fiat Bravo marka otomobil, AVM istikametine seyir halinde olduğu esnada, karşıdan karşıya geçmek isteyen Vural Z.'ye, ardından 32 HL 107 plakalı Ramazan A. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.