Isparta'da Usta Çırak Krizi - Son Dakika
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Isparta'da Usta Çırak Krizi

Isparta\'da Usta Çırak Krizi
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Isparta'daki oto sanayi ustaları, çırak bulmakta zorlanıyor. Gelecekte usta sıkıntısı bekleniyor.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da oto sanayi ustaları, çırak ve yetişmiş eleman bulmakta güçlük çektiklerini belirterek, mevcut tablonun devamı halinde 5-10 yıl içinde sanayide usta bulmanın ciddi sorun haline gelebileceğini ifade ettiler.

Isparta'da oto sanayisindeki ustalar, gençlerin meslek öğrenmeye ilgisinin azalması nedeniyle çırak ve eleman bulmakta güçlük çektiklerini söyledi. Sektörde usta-çırak kültürünün giderek zayıfladığını belirten ustalar, 5-10 yıl içinde yetişmiş usta sıkıntısının daha da büyüyeceğini ifade etti.

Meslekte 12 yılını dolduran kaporta ustası Samet Demir, çırak ve eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Şu anda çırak, eleman bulmakta biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Bence biraz ailelerden kaynaklı. Aileler çocuklarını fazla ezdirmek istemiyor. Sanayiyi biraz hor görüyorlar. Ama aslında tam tersi, ileriki zamanda sanayi doktorluktan da üstün bir seviyeye gelecek diye düşünüyorum. Yeni nesil gelişmezse ileriki nesil de olmaz" dedi.

Çıraklık okulları ve mesleki eğitim liselerinde sağlanan imkanlara rağmen yeterli sayıda çırak yetişmediğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Ne çırak bulunuyor ne eleman bulunuyor. Mesela çıraklık okulu, mesleki eğitim lisesinin o kadar sunduğu avantajlar olmasına rağmen fazla bir çırak, eleman yetişmiyor. Eskiden bu kadar bir avantaj yoktu, bu kadar bir imkan yoktu mesleki eğitim lisesi açısından. Ama bundan daha çok çırak vardı, eleman vardı. Şu an imkan fazla, eleman yok, çırak yok."

"AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR"

Üniversite mezunu kişilerin ilerleyen yaşlarda sanayide meslek öğrenmeye çalıştığını belirten Demir, mesleğe erken yaşta başlanmasının önemine dikkati çekti.

Kaporta ustası İbrahim Damlar ise sektörde çırak bulunduğunu ancak bazı çırakların meslek öğrenmeye istekli olmadığını ifade ederek, "Çocuklar çok gönülsüz. Günü doldurayım, paramı alayım yeter diyorlar. Meslek öğreneyim, bunu yapayım diye hiçbir düşünceleri yok. Kalmaz, ne çırak kalır, ne usta kalır" ifadelerini kullandı.

İbrahim Damlar, mesleğin geleceği konusunda endişeli olduğunu belirterek, 5-10 yıl içerisinde usta sayısının daha da azalacağını düşündüğünü ifade etti.

"ÇIRAKLIKTAN YETİŞMEK DAHA ÖNEMLİ"

Altı yıldır sektörde olan ve kalfalığa yeni geçen Mustafa Yıldız ise üniversite eğitiminin yanı sıra çıraklıktan yetişmenin daha önemli olduğunu savundu. Yıldız, "Bence herkesin bir üniversite okuması gerekiyor ama çıraklıktan yetişmek daha önemli. Yani 2-4 yıllık bir üniversite okusan da üniversiteyi okuduğun zaman sana iş imkanı sunmuyorlar" dedi.

Sanayide farklı araçlar üzerinde çalışmanın mesleki açıdan daha fazla deneyim kazandırdığını belirten Yıldız, "Eişçiliği ve daha fazla çeşit görüyorsun. Orada bir araba üzerinden sana daha fazla konu anlatıyorlar. Ama burada çeşit çeşit araba görüyorsun. Hayatta da zaten önüne hep çeşit çeşit arabalar gelecek. Sadece tek bir arabaya, markaya bağlı kalmayacaksın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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