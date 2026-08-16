Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

Kayserispor\'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor\'u devirdi, 2\'de 2 yaptı
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Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Benhur Keser ve Taulant Seferi'nin golleriyle kazanan sarı-kırmızılılar, sezona 2'de 2 ile başladı. Sivasspor'da Murat Paluli ise 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, henüz 3. dakikada Benhur Keser'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

Erken golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutan Kayserispor, ilk yarının uzatma dakikalarında Taulant Seferi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

SİVASSPOR GERİ DÖNEMEDİ

Sivasspor, ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyuna ortak olmaya çalıştı ancak aradığı golü bulamadı. Savunmada rakibine geçit vermeyen Kayserispor, skor üstünlüğünü korudu.

Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

MURAT PALULİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sivasspor'da Murat Paluli, karşılaşmanın 83. dakikasında bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Sivasspor böylece mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

KAYSERİSPOR 2'DE 2 YAPTI

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak sezona 2'de 2 ile başladı. Sivasspor ise ikinci haftayı puansız kapattı.

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Son Dakika Spor Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ercan aksu ercan aksu:
    2 de iki nasıl oluyor daha ilk hafta. son dakika adminleri ne içiyorsunuz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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