Isparta\'da Yeni Otogar 15 Nisan\'da Hizmete Açılıyor

Isparta'da yaklaşan asker sevkiyatı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla yeni otogara 15 Nisan'da geçmek isteyen esnaf ve otobüs firması temsilcilerinin bu talepleri Başkan Başdeğirmen tarafından olumlu karşılandı. Başdeğirmen, "Belediye olarak istenirse biz bugün açarız hiçbir eksiğimiz yok. Önemli olan sizlerin talebi. Mevcut otogarda iş yapan esnaflarımızdan hiçbiri mağdur edilmedi. Yapıyı yapmak kolay, esnafımızı buraya taşırken onu mağdur etmemek çok daha önemliydi. Allah'ın izniyle ticaretinizde bir saat aksama olmayacak" dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir önceki dönemden yarım kalan otogarı tamamlayarak şehrin hizmetine sunuyor. Başkan Başdeğirmen, yeni otogar alanında otobüs yazıhanelerinin ve gül ürünleri ile diğer işletmecilerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu, esnafın hazırlıklarıyla alakalı karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, firma sahiplerinin bayram öncesi asker sevkiyatı ve Ramazan Bayramı için yaşanacak yoğunluk dolasıyla yeni otogarın yaptıkları istişareler sonrası bayramın hemen ertesi ilk mesai günü olan 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle hizmete sunmaya karar verdiklerini söyledi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde esnaf ile birlikte yeni otogar alanında incelemelerde bulundu, esnaf ve otobüs işletmecileri tarafından yapılan son hazırlıkları değerlendirdiler.
Alan için 'Burası hiç olmaz, 5 yılda 10 yılda bitmez dediler, başkanım siz 2 yılda bitirdiniz' diyen esnafa Başkan Başdeğirmen otogar alanını esnafın talepleri doğrultusunda düzenlediklerini aktardı. Başdeğirmen, "Burada hiçbir şeyi kafamıza göre yapmadık, burada yapılması gereken çalışmaları size sorduk, önceki projeyi sizlerin görüşleriyle değiştirdik ve ortaya güzel bir sonuç çıktı" dedi.
Otogarı kullanacak olanların otobüs işletmecileri ve burada iş yapacak olan esnaf olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Burayı sizler görmeli ve karar vermelisiniz. Buranın nasıl işleyeceğini sizler bilirsiniz. Sizler yazıhane olarak otobüsü görmem lazım dediniz. Önceki projede otobüsleri görmüyordunuz, satış yapacak esnafımız giren çıkanları görmüyordu. Yeni durumunu sizlerde beğendiniz, otoparkıyla güzel oldu. Arka tarafa otobüslerin bekleme yerini hazırlıyoruz" şeklinde konuşurken, yeni otogar ile şehir merkezi arasında yolcular için servis çalışması yapılması gerektiğini belirtti. Otogar ile şehir arasında ring servisi düzenleneceğini aktaran otobüs yazıhaneleri de gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğini aktardılar.
Yeni otogarın açılışa hazır halde olduğunu ve esnaf ile otobüs işletmecilerinin 'tamam' dediği gün hizmete gireceğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Burayı esnaf arkadaşlarımızla birlikte açmak istiyoruz. Otobüs terminalini açalım, diğer esnaf dura dursun demeyelim. Beraber yapalım dedi. Bizim sözümüz burayı ayın 29'unda hizmete sunmak. Sizler yetiştiremediyseniz bir hafta daha bekleyelim. Belediye olarak herhangi bir sorun yok istenirse biz bugün açarız hiçbir eksiğimiz yok. Önemli olan sizlerin talebi. Sizlerin talebi bizler için çok değerli" dedi.
Bunun üzerine otobüs firması yetkileri de yeni otogarın uygun görülmesi halinde Ramazan Bayramı sonrasında açılması yönünde görüşlerini belirttiler. Firma yetkilileri, "Başkanım ayın 3'ü itibariyle asker sevkiyatı var. Hemen ardından Ramazan Bayramı için gidiş-dönüşler var. Esnafımız da o güne kadar hazırlanmış olur bayram arkası burayı hizmete sunalım" dediler.
'Siz bize bayramdan sonra açalım derseniz, bayram sonrası açarız' diyen Başkan Başdeğirmen, "Bizim zorlayıcı bir durumumuz yok. O zaman Ramazan Bayramının bitişi ve ilk mesai 15 Nisan'da başlıyor. 15 Nisan'da burası faaliyete geçmiş oluyor. Bu süre içinde esnafımız da dükkanlarını açmış oluyor. Yeni otogar alanımız şehrimize hayırlı olsun" derken, bir esnafa sembolik olarak işyeri anahtarı teslim edildi.
Yeni otogar alanında iş yapacak yazıhane sahipleri ve esnaf da yapılan çalışmalardan ve kendilerinin mağdur edilmeden yeni işyerlerinde hizmete başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Esnaf, "Başkanımız bizleri mağdur etmedi. Güzel bir yer yaptı bizlere. Bayramın ertesinde buraya gelerek işletmemizi hizmete sunmuş olacağız. Başkanımıza teşekkür ederiz" görüşlerinde bulundular. - ISPARTA
Son Dakika › Yerel › Isparta'da Yeni Otogar 15 Nisan'da Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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