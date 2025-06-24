Isparta'daki Çocuklar, Belediye Başkanı'na Taleplerini İletti - Son Dakika
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Isparta'daki Çocuklar, Belediye Başkanı'na Taleplerini İletti

Isparta\'daki Çocuklar, Belediye Başkanı\'na Taleplerini İletti
24.06.2025 09:57  Güncelleme: 10:01
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İstiklal Mahallesi'nden gelen çocuklar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ederek spor alanları ve oyun parkı taleplerini iletti. Başkan Başdeğirmen, çocukların isteklerini dikkate alarak en kısa zamanda gerekli çalışmaların yapılacağını duyurdu.

İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden çocuklar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ederek, taleplerini bizzat kendileri iletti. Çocuklar, İstiklal Yeraltı Katlı Otoparkı'nın üstündeki alana; spor alanları ve oyun parkı yapılmasını isterken, Başkan Başdeğirmen, bu talebi yerine getireceklerini söyledi.

İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden çocuklar Mehmet Emir, Seniha Yaprak Uslu, Sema Nur Uslu ve Samet Şahin Uslu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ederek, İstiklal Yeraltı Katlı Otoparkı'nın üstündeki boş alana spor alanları ve oyun parkı yapılması taleplerini ilettiler. Çocukları dinleyen ve karnelerini inceleyen Başkan Başdeğirmen, onlarla sohbet etti.

Mehmet Emir, çocuklar olarak taleplerini bizzat kendileri iletmek için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ettiklerini söyledi. Emir, "Başkan amcamdan isteklerimiz vardı. Kendisine söylemek için geldik. İstiklal Yeraltı Katlı Otoparkı'nın üstündeki boş araziye çocukların oynaması için bir futbol sahası yapılmasını istiyoruz. Randevu almadan geldik, hemen içeriye aldılar. Başkan amcamızla görüştük" dedi.

Seniha Yaprak Uslu da otopark üstüne park ve spor aletleri konulmasını istediğini ifade ederken, Sema Nur Uslu, "Voleybol sahası istiyoruz. Başkanımız bizi kabul ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Samet Şahin Uslu ise otopark üstündeki alana halı saha yapılması talebinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyeye kadar gelerek kendi taleplerini dile getirmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, öz güvenlerinden dolayı çocukları tebrik etti. Başkan Başdeğirmen, "Ailelerinize söyleyip onlarla gelebilirdiniz, okulda öğretmeninize söyleyebilir onlarla gelebilirdiniz ama siz kendi başınıza talebinizi iletmeye geldiniz. Bu çok güzel bir durum. Bu yaşta bu öz güvende olmak çok güzel. İstiklal Yeraltı Katlı Otoparkı'nın üzerinde boş alan var. Orada spor alanlarının oluşmasını istiyorsunuz. Orada sizin istediğiniz şekilde çalışmalarımızı yapacağız. En kısa zamanda spor yapabileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz park yapacağız. Oyun parkı olacak, basketbol, voleybol ve futbolu koyacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok güzel spor yapabileceği alanları oluşturacağız. En kısa zamanda bunları yapacağız. Bu talebinizi arkadaşlarımızla paylaşıyorum bir an önce bunların yapılmasını sağlayacağız. Ailelerinize selamlarımı iletin" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'daki Çocuklar, Belediye Başkanı'na Taleplerini İletti - Son Dakika

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