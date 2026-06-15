Isparta'daki Tarım Hasarına İYİ Parti'den Çağrı - Son Dakika
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Isparta'daki Tarım Hasarına İYİ Parti'den Çağrı

15.06.2026 16:24
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İYİ Parti Isparta İl Başkanı, yağış ve doludan etkilenen çiftçiler için hızlı destek talep etti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - İYİ Parti Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, kent genelinde etkili olan aşırı yağış ve dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarının hasar tespitlerinin objektif, şeffaf ve hakkaniyetli yapılması gerektiğini belirterek, çiftçilerin zararının gecikmeden karşılanması çağrısında bulundu.

İYİ Parti Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, kent genelinde etkili olan yağış ve dolu nedeniyle Gelendost ilçesi ve bağlı köylerde elma, kiraz ve vişne bahçelerinde ciddi hasar meydana geldiğini ifade etti. Zarar gören tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin, alın terlerinin ve ekonomik geleceklerinin zarar gördüğüne işaret etti.

Devletin ilgili kurumlarının vakit kaybetmeden sahaya inmesi gerektiğini belirten Yalçın, gerçek hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından çiftçilere gerekli destek ve katkıların gecikmeden sağlanması gerektiğini söyledi.

Üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasını isteyen Yalçın, yapılacak çalışmalar sonucunda çiftçilere her türlü destek, kredi kolaylığı ve ekonomik katkının sağlanması gerektiğini belirtti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamalarına da değinen Yalçın, geçmiş dönemlerde yaşanan sorunların dikkate alınması gerektiğini söyledi. Hasar tespitlerinin gerçek zarar üzerinden, objektif, şeffaf ve hakkaniyetli bir anlayışla yapılmasının önem taşıdığını ifade eden Yalçın, doğal afet nedeniyle büyük kayıplar yaşayan üreticilerin düşük oranlı değerlendirmeler veya eksik tespitler nedeniyle ikinci bir mağduriyet yaşamalarına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı tarafından görevlendirilecek komisyonun bu konuda azami hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, devletin, kurumların ve üreticilerin el birliği içerisinde hareket ederek, bu zor günlerin üstesinden gelineceğine inandıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Isparta'daki Tarım Hasarına İYİ Parti'den Çağrı - Son Dakika

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