İspir\'de Din Hizmetleri Toplantısı

Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlığında, il genelindeki din hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve kurum içi koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen ilçe müftüleri istişare toplantısı İspir ilçesinde yapıldı.

İl müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; il ve ilçelerde yürütülen dini hizmetler, eğitim faaliyetleri, cami ve Kur'an kursu çalışmaları ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Program, yapılan istişarelerin ardından iyi dilekler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi