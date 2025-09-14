İspir'de Heyelan Sonrası AFAD Toplantısı Gerçekleştirildi

İspir Merkez Yukarı Mahallesi'nde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı, AFAD İl koordinasyon kuruluna İspir'de başkanlık etti.

Valimiz Çiftçi'ye, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, DSİ Müdür Yardımcısı Bülent Yaşar Karavöz, AFAD ekipleri, Türk Telekom Müdürlüğü, ESKİ Genel Müdürlüğü, PALEN Doğalgaz temsilcileri ve ilgili kurum amirleri eşlik ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sahadaki incelemelerin ardından Vali Çiftçi, İspir Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda "AFAD İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yaparak durum değerlendirmesinde bulundu.

AFAD İl Kurulu'nca bir dizi karar alındı

İspir Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan "AFAD İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda şu kararlar alındı; "İlgili Jeoteknik ve Geoteknik raporların Erzurum Teknik Üniversitesi gözetiminde hazırlanmasına, Alandaki mukavemeti artırmak için DSİ 8. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından acil olarak heyelanın topuk bölgesine kaya tahkimatı yapılmasına, Bölgede bulunan yollardaki çatlak ve yarıkların Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından acil olarak doldurulmasına, Yine alandaki zemin suları ve yeraltı suları ile alakalı Erzurum Büyükşehir (ESKİ) tarafından drenaj çalışmalarının yapılmasına, Bölgede bulunan doğal gaz hatlarının PALEN tarafından devamlı kontrol altında tutulmasına ve gerekli durumlarda alternatif hatlara yönlendirilmesine, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından heyelan etkisi altında bulunan binalarda gerekli incelemelerin yapılmasına, binaların devamlı kontrol altında bulundurulmasına, Can ve mal güvenliğini açısından tahliyesine karar verilen binalara girilmemesine karar verilmiştir."

70 ev tahliye edilmişti

Erzurum'un İspir ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan heyelan büyük bir paniğe neden olmuş ve bölgede 70 ev tahliye edilmişti.

İlçe merkezinde Şadi Yılmaz Parkı'nın bulunduğu alanda uzun zamandır toprak kaymasının belirtileri olduğu bölgede ilçe belediyesinin yaptığı yol çalışmasından dolayı gece yarısı heyelan yaşanmış ve istinat duvarları binaların üzerine devrilmişti. - ERZURUM