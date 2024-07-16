İspir'de Sağanak Yağış Sonrası İş Yerleri Su Altında Kaldı - Son Dakika
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İspir'de Sağanak Yağış Sonrası İş Yerleri Su Altında Kaldı

İspir\'de Sağanak Yağış Sonrası İş Yerleri Su Altında Kaldı

Erzurum'un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçe merkezindeki çok sayıda işyerini su bastı. Esnaf, İspir Belediyesi'nin sorunu çözmek için yeterli çalışma yapmadığını belirterek tepki gösterdi.

16.07.2024 10:44  Güncelleme: 10:48
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Erzurum'un İspir ilçesinde sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı. Esnaf İspir Belediyesine veryansın etti.

Erzurum'un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçe merkezindeki çok sayıda işyerini su bastı. Çay ocağı işletmecisi sandalye üzerinde yaşanan duruma tepki göstererek, "Yıllardır yaşadığımız sorun bir türlü çözülmüyor. Her yağış sonrası iş yerlerimiz sular altında kalıyor. Su tahliyesiyle ilgili yıllardır ilçede sağlıklı bir çalışma yapılmaması bizi zor durumda bırakıyor. Muhatap kim bulamıyoruz. Böyle belediyecilik olmaz. Yıllardır yaşadığımız çilenin artık son bulmasını istiyoruz. Bunlar nasıl belediye yönetiyor, niye geldiler. yıllardır yaşadığımız bu" diye konuştu.

Cadde ve sokakların gölete dönüştüğü ilçede vatandaşlar büyük panik yaşıyor. İş yerlerinin tahliyesinde bile kimsenin kendilerine destek olmadığını söyleyen esnaf, belediye yönetiminin umursamaz tavrına tepki gösterdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İspir'de Sağanak Yağış Sonrası İş Yerleri Su Altında Kaldı - Son Dakika
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