İspir'deki Taş Taşıyan Kamyonlar Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Yerel

İspir'deki Taş Taşıyan Kamyonlar Tehlike Saçıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde, Rize'ye taş taşıyan kamyonlar, yeterli önlem almadıkları için sürücüler arasında endişe yaratıyor. Vatandaşlar, güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri almadığını belirterek, kontrolsüz şekilde yüklenen dev kayaların tüm sürücülerin korkulu rüyası haline geldiğini ve kamyonların üzerinde hiçbir güvenlik tedbiri olmadığını ifade ettiler.

26.07.2024 10:43
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Erzurum'un İspir ilçesinde taş taşıyan kamyonlar büyük bir tehlike oluşturuyor.

İspir - Rize arasında Hurmalık köyünden taş çeken kamyonların hiç bir önlem almaması yolda seyreden sürücüleri tedirgin ediyor.

Güvenlik güçlerinin bölgede gerekli tedbirleri yeteri kadar yapmadığına dikkat çeken vatandaşlar "Kontrolsüz şekilde yüklenen dev kayalar tüm sürücülerin korkulu rüyası oluyor. Trafik ekiplerinin buna izin vermesi düşündürücü. Can güvenliğimiz yok kamyonların kasasının üzerinde hiç bir güvenlik tedbiri alınmıyor" diye konuştular. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İspir'deki Taş Taşıyan Kamyonlar Tehlike Saçıyor - Son Dakika

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