İspir İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde 3 bin 134 hatim okundu - Son Dakika
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İspir İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde 3 bin 134 hatim okundu

İspir İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde 3 bin 134 hatim okundu

Erzurum'un İspir İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa, 3 bin 134 hatim okunarak dua edildi. Programa, İspir Kaymakamı, İlçe Müftüsü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

26.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:12
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Erzurum'un İspir İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle okunan 3 bin 134 hatimin duası yapıldı.

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, İspir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. İspir İlçe Müftülüğüne bağlı Tuğrulşah Camii'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Can, sohbet verdi. İspir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle okunan 3134 hatimin duasını yaptı. Programa, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İspir İlçe Müftüsü Ali Beyazer, kurum yöneticileri, müftülük personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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