İsrail'de Füze Paniği: Sirenler Çaldı

İsrail ordusu, İran ve Lübnan'dan yeni füze saldırılarının yapılması nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İsrail'de bir kez daha füze paniği yaşandı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey, orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi. Füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellenmesinin ardından, yapılan güvenlik uyarılarının yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Lübnan'daki Hizbullah güçleri tarafından İsrail'in sınır bölgelerine fırlatılan füzeler nedeniyle geçici olarak sirenlerin devreye girdiği ancak tehdidin önlendiği bildirildi.

1 kişi yaralandı

İsrail basını, engellenen füzelerden bazılarının enkazının Rişon LeTsiyon ve Lod şehirlerine düştüğünü duyurdu. Rişon LeTsiyon şehrinde yaşayan 40'lı yaşlardaki bir kadının orta derecede yaralandığı aktarıldı. - TEL AVİV