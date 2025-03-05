İsrail, Hamas Sorumlusunu Öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Hamas Sorumlusunu Öldürdü

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İsrail ordusu, Batı Şeria'da Hamas'ın Cenin sorumlusunu öldürdüğünü açıkladı.

05.03.2025 02:34
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen bir operasyonda Hamas'ın Cenin sorumlusu Isser Saadi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze ateşkesinde 2'nci aşama için müzakereler sürerken, İsrail Hamas'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen bir operasyonda Hamas'ın Cenin sorumlusu Isser Saadi'nin öldürüldüğü bildirildi. İstihbarat doğrultusunda düzenlenen operasyonda Saadi dışında 1 Hamas üyesinin daha öldürüldüğü kaydedilirken, 3 Hamas üyesinin ise yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarıldı. Yaşanan çatışmaya rağmen İsrail güçlerinden yaralanma bildirilmediği ifade edilen açıklamada, "Güçlerimiz olay yerinde bir M-16 tüfeği, bir tabanca ve diğer askeri teçhizat dahil olmak üzere silahlar buldu" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

İsrail, Hamas Sorumlusunu Öldürdü
Kaynak: İHA

Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail, Hamas Sorumlusunu Öldürdü - Son Dakika

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