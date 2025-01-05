İsrail Hava Savunması, Yemen'den Fırlatılan Füzeyi Önledi

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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den İsrail'e yeni bir balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Füze saldırısının ardından Hadera şehrinin kuzeydoğusundaki Talmei Elazar kasabasında sirenlerin çaldığı belirtilirken, füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği kaydedildi. Füzenin önlendiği anlara ait görüntüler ise amatör kameralara yansıdı. İsrail basını, daha önceki Husi saldırılarından farklı olarak, ülkenin geniş kesimlerinde sirenlerin devreye girmediğini duyurdu. - TEL AVİV