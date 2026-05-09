İsrail'in Saldırılarında 10 Ölü

09.05.2026 04:31
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti; 2 çocuk, 3 kadın da öldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyindeki dört farklı noktaya düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 3'ü kadın olmak üzere en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in cuma günü ülkenin güneyindeki dört farklı noktaya saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 2'si çocuk 3'ü kadın olmak üzere en az 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da ilan edilen 10 günlük ateşkes, 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Buna rağmen ateşkesi defalarca kez ihlal eden İsrail, aralarında sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya saldırılar düzenlemişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
