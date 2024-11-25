İsrail Ordusundan Lübnan'daki Saldırıya Açıklama

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 1 Lübnan askerinin ölümüne 18 Lübnan askerinin yaralanmasına neden olan saldırıdan "üzüntü duyulduğu" belirtildi. Açıklamada, İsrail ordusunun "Lübnan ordusuna karşı değil, Hizbullah'a karşı hedefli bir şekilde savaştığı" savunuldu.

İsrail ordusundan, 1 Lübnan askerinin ölümüne 18 Lübnan askerinin yaralanmasına neden olan Lübnan'ın güneyindeki saldırı ile ilgili açıklama geldi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, olayın "Hizbullah'la çatışmaların sürdüğü bir bölgede meydana geldiği" hatırlatılan açıklamada, "Olaydan üzüntü duyan İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna karşı değil, Hizbullah'a karşı hedefli bir şekilde savaştığını hatırlatıyoruz" denildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Lübnan Başbakanı Mikati sert tepki göstermişti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Amiriya kasabasında Lübnan ordusuna ait bir merkezi hedef almış, saldırıda 1 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, 18 askerin ise yaralandığını bildirilmişti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede ateşkese varılması, Lübnan ordusunun güneydeki varlığının güçlendirilmesi ve 1701 sayılı BM kararının uygulanması yönündeki tüm çabaları reddeden doğrudan ve kanlı bir mesaj gönderdiğini söylemişti. Mikati, "Bu saldırganlık, Lübnan'da olup bitenlere sessiz kalan uluslararası toplumun meselesidir" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV