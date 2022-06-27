İstanbul'a fırtına uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'a fırtına uyarısı

27.06.2022 17:09
İstanbul'a fırtına uyarısı

İstanbul'da akşam üstü saat 17.00'ten itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması beklendiği, yarın sabaha kadar sürecek geçişler konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

İstanbul'da akşam üstü saat 17.00'ten itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması beklendiği, yarın sabaha kadar sürecek geçişler konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; saat 17.00'ten itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın saat 09.00 kadar etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi. Açıklamada ayrıca İstanbulluların etkili yağışlara karşı dikkatli olmaları, tedbir almaları istendi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'a fırtına uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'a fırtına uyarısı - Son Dakika
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