İstanbul Adalet Sarayı'nda Hakim ve Savcı Adaylarına Uygulama Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı'nda Hakim ve Savcı Adaylarına Uygulama Atölyesi Açıldı

İstanbul Adalet Sarayı\'nda Hakim ve Savcı Adaylarına Uygulama Atölyesi Açıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla uygulama atölyesi açıldı. Açılışa İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ile çok sayıda hakim ile savcı adayı katıldı. Atölyede kurgusal olaylar ele alındı, adaylara vakalarla ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Adaylar, olay yeri inceleme bölümünde pratik yapma imkanına sahip olacak ve atölye sürekli açık olacak. Başsavcı Vekili Yılmaz, adayların pratik bilgilerini sahada uygulamaya koymalarını ve adalet hizmetlerini daha iyi yerlere getirmelerini temenni etti.

08.05.2024 13:50  Güncelleme: 14:06
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İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla uygulama atölyesi açıldı. Konuya ilişkin konuşan Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, "Görev aldıkları yerlerde pratik bilgilerini sahada uygulamaya koymalarını ve adalet hizmetlerini daha iyi yerlere getirmelerini temenni ediyoruz" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim ve savcı adaylarının mesleki becerilerini pratikte de uygulama imkanına sahip olacakları uygulama atölyesi açıldı. Açılışa İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ile çok sayıda hakim ile savcı adayı katıldı. Atölyede kurgusal olaylar ele alındı, Başsavcı Vekili Yılmaz adaylara vakalarla ilgili yapılması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uygulama atölyesinde adaylar, 3 vakanın bulunduğu olay yeri inceleme bölümünde keşfe gitmiş gibi ve otopsi incelemiş gibi pratik yapabilecek. Adayların kürsü heyecanını yenmek, kendini geliştirmek amacıyla da kullanabileceği atölye sürekli açık olacak.

"Adalet hizmetlerini daha iyi yerlere getirmelerini temenni ediyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, "Adalet Hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde vatandaşlarımızın hizmetine daha iyi sunulması için hakim ve savcı adaylarımızın eğitilmesinde gerekli çalışmaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bizler de yapıyoruz. Sayın Bakanımızın hakim, savcı yardımcılığı müessesesine ilişkin yönetmelik dün itibariyle resmi gazetede yayımlandı. Burada Sayın Adalet Bakanımızın 'usta çırak ilişkisi çerçevesinde hakim savcı adaylarımızı, hakim savcı yardımcılarımızı yetiştireceğiz ve adaletin hizmetine sunacağız' şeklinde açıklamaları oldu. Biz de burada uygulama adliyesi ile hakim, savcı adaylarımızın teoride elde ettikleri bilgileri pratiğe çevirmesini istiyoruz. Yarın kura çektiklerinde görev aldıkları yerlerde pratik bilgilerini sahada uygulamaya koymalarını ve adalet hizmetlerini daha iyi yerlere getirmelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hakim adaylarından Ulaş Gül, okul zamanında ve okuldan sonra ciddi teorik eğitim aldıklarını ancak uygulama anlamında eksik kaldıklarını, bu anlamda atölyenin hazırlayıcı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Savcı adaylarından Bahadır Başkan ise teorikte aldıkları eğitimlerin pratiğe geçmesinde atölyenin güzel bir araç olduğunu, yapılma aşamasında da emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Adalet Sarayı'nda Hakim ve Savcı Adaylarına Uygulama Atölyesi Açıldı - Son Dakika

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