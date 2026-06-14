İstanbul Boğazı\'nda Elektrikli Sörf Keyfi

İstanbul Boğazı'nın turkuaza bürünen sularında elektrikli sörf yapan Türkiye snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, yunuslar ve dev gemiler eşliğinde suda süzülüyor. Boğaz'da elektrikli sörf yapan sporcu çekilen görüntülerde şehrin manzarasını bir kez daha ortaya koyuyor.

İstanbul Boğazı'nın son günlerde ortaya çıkan turkuaz renkli görüntüsü, sadece fotoğraf tutkunlarının değil su sporları meraklılarının da ilgisini çekiyor. Yaklaşık 15 yıldır su sporlarıyla ilgilenen ve son yıllarda İstanbul Boğazı'nda elektrikli sörf yapan Süleyman Atlı, ortaya çıkan eşsiz manzarayla dikkat çekici görüntüler kaydetti. Boğaz'ın ortasında motor gücüyle suyun üzerinde yükselerek ilerleyerek elektirikli sörf yapan Atlı, zaman zaman yunus sürülerinin arasında yol alırken zaman zaman da yüzlerce yolcu taşıyan şehir hatları vapurları ve dev gemilerin yakınından geçerek etkileyici görüntülere imza atıyor. Havadan çekilen görüntülerde Atlı'nın, dev deniz araçlarının yanında ne kadar küçük kaldığı dikkat çekerken, turkuaz renkli Boğaz ise adeta Akdeniz kıyılarını andıran görüntüler oluşturdu.

Sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarla büyük ilgi gören Atlı'nın görüntüleri, yerli ve yabancı kullanıcılar tarafından yoğun şekilde izleniyor. Özellikle yunusların eşlik ettiği anlar ve İstanbul'un tarihi siluetiyle birlikte çekilen görüntüler büyük beğeni topluyor.

"Yunuslar da o gün sık sık yanıma geldi"

Yaklaşık 6 yıl önce Fethiye'den İstanbul'a taşındığını belirten Türkiye snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, "İlk geldiğim yıllarda Boğaz'da elektrikli sörf yapmaktan çekiniyordum. Ancak birkaç denemeden sonra Boğaz'ın aslında bu spor için oldukça uygun olduğunu gördüm. Köprüler, yalılar ve tarihi yapılarla çok farklı konseptlerde çekimler yapmaya başladım. Her çıktığımda heyecan duyuyorum ancak turkuaz suyun olduğu gün gerçekten çok farklıydı. Suyun rengi adeta yapay gibiydi. Yaklaşık 40 dakika boyunca kaydım ve inanılmaz keyif aldım. Yunuslar da o gün sık sık yanıma geldi. Son yıllarda sayılarının arttığını duyuyorum. Onların varlığı görüntülere ayrı bir güzellik katıyor" dedi.

"Dev gemilerin yanında ne kadar küçük kaldığınızı hissediyorsunuz"

Boğaz'da belirli kurallara dikkat ederek hareket ettiklerini söyleyen Atlı, "O gün bir yolcu gemisine uzaktan selam vermek istedim. Aramızda yaklaşık 50 metre mesafe vardı. Kullandığım elektrikli sörf tahtası da küçük bir araç değil ancak dev gemilerin yanına yaklaştığınızda ne kadar küçük kaldığınızı hissediyorsunuz. Gemilerin oluşturduğu ses ve büyüklük insana farklı bir duygu yaşatıyor. Boğaz'ın kendi kuralları var. Burada faaliyet gösteren herkes bu kuralları bilir ve ona göre hareket eder. Buna rağmen Boğaz'ın ortasında, yunuslarla birlikte ve İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde sörf yapmak her seferinde ayrı bir heyecan veriyor" diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nın turkuaz sularında yunuslar ve dev gemiler eşliğinde ilerleyen Süleyman Atlı'nın görüntüleri, hem su sporlarının tekneloji ile birlikte geldiği noktayı hem de Boğaz'ın sunduğu eşsiz doğal güzelliği gözler önüne serdi. Özellikle Kurban Bayramı tatili boyunca turkuaz renge bürünen Boğaz'da ortaya çıkan manzara, İstanbul'un alışılmış görüntülerinden farklı bir tablo oluşturdu. - İSTANBUL