İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünde oluşan görsel şölen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Boğazı'nda hafif yağışın ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Renk cümbüşüyle gökyüzünü süsleyen gökkuşağı seyirlik manzara oluşturdu. Boğazın eşsiz atmosferinde bu anın tadını çıkaran İstanbullular, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul Boğazı'nda Gökkuşağı Büyüledi - Son Dakika
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