İstanbul Boğazında iki gemi çarpıştı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. İstanbul'da Ahırkapı'da 126 metre boyundaki Burhan Dizman ile 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › İstanbul Boğazı'nda korkutan olay! İki gemi çarpıştı - Son Dakika

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