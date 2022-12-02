İstanbul Boğazı'nda korkutan olay! İki gemi çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda korkutan olay! İki gemi çarpıştı

02.12.2022 23:22

İstanbul Boğazı'nda konteyner gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken bölgeye 2 tane kılavuz kaptan gönderildi.

İstanbul Boğazında iki gemi çarpıştı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. İstanbul'da Ahırkapı'da 126 metre boyundaki Burhan Dizman ile 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi.

HAFİF HASAR VAR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda kaza yapan gemilerin hafif hasarlı olduğu görülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kartpostallık görüntüler Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kartpostallık görüntüler BOĞAZ KAPATILDI; DEV GEMİ GEÇİYOR -1 BOĞAZ KAPATILDI; DEV GEMİ GEÇİYOR -1

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı'nda korkutan olay! İki gemi çarpıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:35 Kabe'de tartışma yaratan görüntüler! Sosyal medyada tepki çekti
23:34 Sırp golcüden skandal sevinç! Takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu öne sürülmüştü
22:54 Koronavirüs aşısı diye binlerce kişiye tuzlu su enjekte etti! Mahkemenin verdiği karar infiale yol açtı
22:50 Uruguay'a galibiyet yetmedi! Yıldız golcü öfkesini VAR monitöründen çıkardı
22:49 Meral Akşener'den iki isme yeşil ışık! 6'lı masanın adayı kim olacak?
22:39 Meral Akşener, CHP'den tepki gören Yavuz Ağıralioğlu'nu savundu: Engin Altay'ın konuşmasını yanlış buldum
22:18 Reuters'tan dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın elini güçlendirmek istemeyen Esad görüşme talebini reddetti
22:08 İstanbul Boğazı'nda korkutan olay! İki gemi çarpıştı
21:39 Kulüpler Birliğinden yabancı kuralı açıklaması! Son 18 yılda 10 kez değişti
20:55 Gençlerin ısrarlarına dayanamayan Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2022 00:04:34. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda korkutan olay! İki gemi çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement