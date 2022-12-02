İstanbul Boğazında iki gemi çarpıştı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. İstanbul'da Ahırkapı'da 126 metre boyundaki Burhan Dizman ile 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda kaza yapan gemilerin hafif hasarlı olduğu görülüyor.
Son Dakika › Yerel › İstanbul Boğazı'nda korkutan olay! İki gemi çarpıştı - Son Dakika