İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Yerel

İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu

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İstanbul Boğazı'nda tur teknesinde bulunan bir yolcuya ait olan papağan denize düştü. Teknede bulunan vatandaşlar papağanı kurtarmak için adeta seferber olurken, denize atlayarak kurtarılan papağanın o anları bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

10.05.2024 12:24  Güncelleme: 13:12
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İstanbul tatilinde Boğaz Turu yapmak isteyen bir turist tekneye papağanıyla bindi. Ancak papağanı denize düşünce panik içinde diğer yolculardan ve görevlilerden yardım istedi. Teknede bulunan vatandaşlar papağanı kurtarmak için seferber oldu.

BAZI KAHRAMANLAR PELERİNSİZDİR

Tur teknesinde bulunan yolculardan birisi denize atlayarak papağanı kurtardı. Yaşanan o anlar ise teknede bulunan yolculardan birisi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Boğazı\'nda papağan kurtarma operasyonu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emin Erol: vah vah sanki dunyayi kurtardi papagan yuzme bilmiyor herhalde 1 2 Yanıtla
  • Yalnız Kurt: Vay be helal olsun büyük başarı 0 0 Yanıtla

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