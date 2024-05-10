İstanbul Boğazı\'nda papağan kurtarma operasyonu

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AKP neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?

Vatandaşa "Neden oy vermediniz?" diye soruldu, yanıtlar oldukça çarpıcı

İstanbul tatilinde Boğaz Turu yapmak isteyen bir turist tekneye papağanıyla bindi. Ancak papağanı denize düşünce panik içinde diğer yolculardan ve görevlilerden yardım istedi. Teknede bulunan vatandaşlar papağanı kurtarmak için seferber oldu.

BAZI KAHRAMANLAR PELERİNSİZDİR

Tur teknesinde bulunan yolculardan birisi denize atlayarak papağanı kurtardı. Yaşanan o anlar ise teknede bulunan yolculardan birisi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.