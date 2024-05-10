İstanbul tatilinde Boğaz Turu yapmak isteyen bir turist tekneye papağanıyla bindi. Ancak papağanı denize düşünce panik içinde diğer yolculardan ve görevlilerden yardım istedi. Teknede bulunan vatandaşlar papağanı kurtarmak için seferber oldu.
Tur teknesinde bulunan yolculardan birisi denize atlayarak papağanı kurtardı. Yaşanan o anlar ise teknede bulunan yolculardan birisi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Son Dakika › Yerel › İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu - Son Dakika
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