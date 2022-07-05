İstanbul Boğazı yerli botlarla denetleniyor

İstanbul Boğazı artık yerli imkanlarla üretilen son teknoloji botlarla denetleniyor. 35 deniz mili maksimum sürate sahip olan botların her birinde 450 beygir güç üreten 2 adet ana makine bulunuyor. Kurtarma platformu ve 14 kazazede taşıma kapasitesi olan botlar boğazda havadan görüntülendi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı; sorumluluk sahasında can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da bulunan Sahil Güvenlik komutanlığı envanterine son teknoloji ile üretilmiş 2 tane yerli bot katıldı. 1 Şubat 2022 tarihinde göreve başlayan yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranına sahip olan KB-2 ve KB-3 kontrol botları İstinye Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda konuşlu olarak bulunuyor. 2023 yılına kadar 6 tane daha yeri bot gelecek. Ayrıca, kurtarma platformu bulunan ve 14 kazazede taşıma kapasitesine sahip botlar havadan görüntülendi.

Yerli botlar hakkında bilgi veren Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanı Yarbay Özgür Koçan, "Proje çerçevesinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve ARPS Tersanesi arasında İmzalanan sözleşme ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2024 yılı sonuna kadar 107 adet yeni tip kontrol bot tedarik edilmesi planlandı. Yeni tip Kontrol Bot Projesi yüzde 60 üzerinde yerlilik oranıyla milli projeler arasında yerini aldı. Bu çerçevede Antalya'daki ARES Tersanesi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-2 (KB-2) İstinye/İstanbul ve Kontrol Bot-3 (KB-3) Kartal İstanbul'da 05 Şubat 2022 tarihi itibariyle göreve başladı. Kontrol Bot-2 ve Kontrol 1301-3 'ün boyu 12,04 metre, eni 3,74 metre olup, 24 deniz mili iktisadi sürat ve 35 deniz mili maksimum sürate sahip. Radar, elektronik harita, termal kamera, her biri 450 beygir güç üreten 2 adet ana makine ve kurtarma platformu bulunmakta olup, 14 kazazede taşıyabiliyor. Kontrol Bot-2 ve Kontrol Bot-3 'da 3'er personel görev yapmakta olup, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev İcra edebilecek özelliklere sahip. İnşa aşamasında yapılan mukavemet testleri ile de yapısal olarak sağlamlığını ispat edildi." dedi.

Botların yüksek sürat ve manevra kabiliyeti olduğundan bahseden Sahil Güvenlik Güverte Astsubay çavuş Mustafa Ceyhan, "Su jeti ve aktif stabilizasyon sistemi sayesinde sahip olduğu yüksek sürat ve manevra kabiliyeti ile olumsuz deniz ve hava Şarllarında görev yapabilme imkanına sahip.

Kontrol Bot2 ve Kontrol Bot-3 başta İstanbul Boğazı'nda olmak üzere İstanbul İli Deniz Mülki Sınırları boğazdan geçen tehlikeli yük ve patlayıcı madde taşıyan sivil gemiler ile yabancı bayraklı askeri gemilerin denizden güvenliğini sağlamak, denizde herhangi bir nedenle mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızı kurtarmak, denizde asayiş ve güvenliği sağlamak, başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere her türlü kaçakçılık ile mücadele etmek, mavi vatan denizlerimizde sürdürülebilir su ürünleri avcılığının devam ettirilebilmesi için ticari ve amatör amaçlı balıkçılık faaliyetlerini denetlemek gibi, 2692 sayılı kanun ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na verilen 14 bakanlığa ait 38 kanun çerçevesinde görevler icra edecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL