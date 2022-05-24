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İstanbul Büyükşehir'den Burhaniye'ye Bilgi Desteği

24.05.2022 22:12
İstanbul Büyükşehir'den Burhaniye'ye Bilgi Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kentsel Gelişim Çözümleri ile ilgili Burhaniye Belediyesi'yle bir araya geldi. İBB ve bağlı şirketlerin sorumlularının yer aldığı koordinasyon toplantısında, Burhaniye’nin gelişiminde İBB’nin proje stratejileri üzerinden fikir alış verişinde bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kentsel Gelişim Çözümleri ile ilgili Burhaniye Belediyesi'yle bir araya geldi. İBB ve bağlı şirketlerin sorumlularının yer aldığı koordinasyon toplantısında, Burhaniye'nin gelişiminde İBB'nin proje stratejileri üzerinden fikir alış verişinde bulunuldu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler öncülüğünde Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, İBB Marmara Bölge Koordinasyon Sorumlusu Mervenur Aksu liderliğindeki 25 kişilik heyet, Burhaniye Belediyesi Müdür ve sorumlularıyla bir araya geldi.

İBB'de yer alan her müdürlük için tek tek bir sorumlunun, İstanbul'da yapılan yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgiler aktardığı toplantıda, Burhaniye Belediyesi'nin tüm müdürleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

İBB'nin yerel yönetim anlamında dünyadaki sayılı şehirlerden biri olduğunu ve birçok projesinin ses getirdiğini vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İBB'nin bu konudaki çalışma stratejilerini diğer belediyelerle yaygınlaştırmasının önemli olduğunu söyledi.

Yapılan koordinasyon toplantısı sonrası Başkan Deveciler, heyete hediye takdim ederek, paylaştıkları bilgiler için teşekkür etti.

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Kaynak: ANKA

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