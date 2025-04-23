İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Bahçelievler'de vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinlikte meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde, Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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