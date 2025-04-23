İstanbul\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Bahçelievler'de vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinlikte meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde, Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi. - İSTANBUL