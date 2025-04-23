İstanbul\'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Maltepe'de yaşayan Fatoş Kaya isimli vatandaş, deprem çantasını alarak evinden dışarı çıktı. Kaya, "Başımın ucunda duruyordu, aldığım gibi çıktım" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Maltepe'de yaşayan Fatoş Kaya isimli vatandaş, deprem çantasını alarak evinden dışarı çıktı. Deprem sonrası konuşan Fatoş Kaya, "Çok korktum, aklım çıktı. Bu deprem çantam. İçinde her şeyim var. Bisküvilerim, sularım, konservelerim var. Çok korkuyoruz. İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsun. Başımın ucunda duruyordu zaten. Aldığım gibi kaptım" dedi. - İSTANBUL