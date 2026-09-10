İstanbul'da 83 yeni okul ve 2 bin 210 derslik öğrencilere hazır - Son Dakika
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İstanbul'da 83 yeni okul ve 2 bin 210 derslik öğrencilere hazır

İstanbul\'da 83 yeni okul ve 2 bin 210 derslik öğrencilere hazır
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İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yapımı tamamlanan 83 okul ve 2 bin 210 derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kentte yaklaşık 3 milyon öğrencinin ders başı yapacağı okullarla ikili eğitim oranı 2023'teki yüzde 26'dan yüzde 18'e geriledi.

İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yapımı tamamlanan 83 okul ve 2 bin 210 derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kentte 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranı ise yeni yatırımlarla yüzde 18'e geriledi.

İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin ders başı yapacağı yeni okullar; depreme dayanıklı yapıları, sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonlarıyla eğitim verecek.

İstanbul Valiliği tarafından hizmete alınacak okulların dağılımı şöyle:

74 derslikli 8 anaokulu

670 derslikli 23 ilkokul

814 derslikli 29 ortaokul

532 derslikli 16 lise

8 derslikli 1 halk eğitim merkezi

112 derslikli 6 özel eğitim okulu

Kent genelinde 130 okulun inşaatı sürerken, 8 okulda güçlendirme çalışması yürütülüyor. Planlama aşamasında ise 160 okul bulunuyor.

İstanbul Valiliği, devletin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen yatırımlarla "Tüm okullarda tekli eğitim" hedefine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da 83 yeni okul ve 2 bin 210 derslik öğrencilere hazır - Son Dakika

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