İstanbul\'da akşam trafiği yağışla yüzde 78\'e çıktı, D-100\'de kuyruklar oluştu

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 78'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu gün içinde etkili olan yağmurun da etkisiyle akşam saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.45'te yüzde 78 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden dönen vatandaşlar ile okullarından eve giden öğrenciler gitmekte zorluk yaşadı.