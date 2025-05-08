İstanbul'da Depreme Dayanıklı Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul'da Depreme Dayanıklı Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İstanbul\'da Depreme Dayanıklı Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İstanbul Sarıyer Maslak Mahallesi'nde hizmete açılan Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Merkezde geniş alanlar ve 6 kişilik sağlık ekibi ile kaliteli sağlık hizmeti sunulacak.

08.05.2025 16:31  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer Maslak Mahallesi'nde depreme dayanıklı olarak inşa edilen Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

İstanbul Sarıyer Maslak Mahallesi'nde depreme dayanıklı olarak inşa edilen Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen programla hizmete açıldı. Programa İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu ve sağlık çalışanları katıldı. Hizmete açılan aile sağlığı merkezi laboratuvar, emzirme odası, aşı odası gibi geniş alanlardan oluşuyor. Yeni hizmete başlayan aile sağlığı merkezinde 3 hekim ve 3 aile sağlığı çalışanı olmak üzere 6 kişiden oluşan sağlık ekibi görev yapacak.

"Depreme dayanıklı aile sağlığı merkezleriyle vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunuyoruz"

Bugün hizmete başlayan aile sağlığı merkezinde açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu, "Sayın bakanımız göreve geldiği günden beri sizin de bildiğiniz gibi koruyucu sağlık hizmetlerini hep ön plana koyuyor. Bu vesileyle onun göreve başladığından beri İstanbul'da açmış olduğumuz 25. aile sağlığı merkezini açıyoruz. Aile sağlığı merkezimiz müstakil, ferah camları ile geniş odalardan oluşuyor. Bu şekilde aile sağlık merkezlerini tesis etmeye ve meslektaşlarımızı böyle ortamlarda çalışmaya teşvik etmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımıza da burada kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. İstanbul'da bin 93'üncü aile sağlık merkezini açmış oluyor. Bunun yanında çalışmalarını sürdürdüğümüz aile sağlık merkezimiz de var bunun 6 tanesinin satın alma işlemi tamamlandı. 11 tanesinin satın alma işlemi sürüyor. 17 tane yeni aile sağlık merkezini satın alarak bu sene içinde hizmete sunmuş olacağız. Yatırım programı çerçevesinde sürdürülen 17 tane daha inşaatımız daha var. Bunlarla birlikte yıl sonuna kadar en az 34 aile sağlık merkezimizi daha İstanbul'da hizmete sunmuş olacağız. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızın şöyle bir avantajı var. Müstakil ve daha butik ortamlarda hizmet veriyoruz. Böylece depremsellik açısından biz kendimizi daha avantajlı görüyoruz. İlçe sağlık müdürlüklerimiz ilçe belediyelerimizle birlikte bütün aile sağlığı merkezimizin depremselliğini de gözden geçirmiş oluyoruz. Daha önce hizmet vermekte olan depremsellik nedeniyle bazı çekincelerimiz olan aile sağlığı merkezlerimizi buralara taşıyarak hizmet kalitesini artırmayı aynı zamanda arkadaşlarımızın daha güvenli çalışabilir bir ortam tesis etmeyi gayret ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, istanbul, Sarıyer, Sağlık, Maslak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Depreme Dayanıklı Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:20:51. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Depreme Dayanıklı Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.