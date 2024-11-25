İstanbul'da Gökkuşağı Şöleni - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da Gökkuşağı Şöleni

Eminönü'nde yağış sonrası görülen gökkuşağı, vatandaşları mest etti ve fotoğraflar çekildi.

25.11.2024 17:02
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İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Eminönü'nde vatandaşlar görsel şöleni cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Eminönü Sahili'nde gözüken gökkuşağı sahilde yürüyen vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonu kameralarla görüntüleyerek manzaranın tadını çıkardı. Sahilde yürüyüş yapan Muhammet Gülten, "Ben burada arkadaşlarımla yürüyüş yapıyordum. Gökkuşağını fark ettim. Gerçekten çok güzel bir manzara. Bugün İstanbul'da hava da çok güzel. Herkes sahile gitmeli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Gökkuşağı Şöleni - Son Dakika

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