İstanbul'da Gökkuşağı Şöleni

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İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Eminönü'nde vatandaşlar görsel şöleni cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Eminönü Sahili'nde gözüken gökkuşağı sahilde yürüyen vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonu kameralarla görüntüleyerek manzaranın tadını çıkardı. Sahilde yürüyüş yapan Muhammet Gülten, "Ben burada arkadaşlarımla yürüyüş yapıyordum. Gökkuşağını fark ettim. Gerçekten çok güzel bir manzara. Bugün İstanbul'da hava da çok güzel. Herkes sahile gitmeli" dedi. - İSTANBUL