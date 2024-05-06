İstanbul'da Gün Batımı Sırasında Raf Bulutu ve Yıldırım Görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da Gün Batımı Sırasında Raf Bulutu ve Yıldırım Görüntülendi

İstanbul\'da Gün Batımı Sırasında Raf Bulutu ve Yıldırım Görüntülendi

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından gün batımı sırasında havadan çekilen görüntülerde, raf bulutu ve yıldırımın ilginç manzaraları ortaya çıktı. Beylikdüzü ve Büyükçekmece semalarında yağış sonrası görülen raf bulutu, gökyüzünün bir kısmını karanlığa boğarken diğer kısmında gün batımı manzarasıyla ilginç bir görüntü oluşturdu. Raf bulutu, arcus bulutlarının bir alt türü olup genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve dolu, gök gürültüsü ve şimşek gibi olaylara neden olabilir.

06.05.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan Raf bulutu (shelf cloud) gün batımı sırasında havadan çekilen görüntülerde ilginç manzaralar ortaya çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda tek karede görüntülere yansıdı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece semalarında yağış sonrası Raf bulutu (shelf cloud) görüldü. Gün batımı ile birlikte havadan görüntülenen bulut, adeta bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi aratmadı. Gökyüzünün bir kısmı karanlığa boğulurken; bir kısmı ise bulutların arasındaki gün batımı manzarasıyla ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Raf bulutu nedir

Havanın bir anda kararmasına neden bu bulutun adı bilimsel adıyla raf bulutu(shelf cloud) olarak biliniyor. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt tür olma özelliği taşıyor. Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutu (dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) altında ona bitişik şekilde bulunur. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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