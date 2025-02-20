İstanbul\'da Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kaydı. Ters yöne dönen otomobil demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışından dolayı kayan otomobil ters yöne dönerek demir bariyerlere çarptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL