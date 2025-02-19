İstanbul\'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

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İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası trafik yüzde 90 seviyesine ulaşırken yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken birçok nokta beyaza büründü. Megakentte trafik adeta durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 90'ı buldu. E-5 Bakırköy mevkisinde oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL