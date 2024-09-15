İstanbul\'da Mevlit Kandili Coşkusu

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İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Çamlıca Camii'ne gelen vatandaşlar, namaz kılarak dualar etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla İstanbul'da vatandaşlar camileri doldurdu. Yoğun bir katılımla kandilin idrak edildiği yerlerden biri de Çamlıca Camii oldu. Vatandaşlar bu özel gecede kılınan yatsı namazının ardından dualar etti. Mevlit Kandili'ni idrak etmek için camiye gelen Mahmut Fatih Oğuz, "Çok güzel bir gündü, nostaljiye döndüm. Arkadaşlarla daha önce gelmiştim, tekrar gelmek beni çok güzel hissettirdi. Burada olduğum için gerçekten memnunum. Bunun dışında içeride çok güzel bir hava var. İnsana gerçekten Allah ile beraber olduğunu hissettiriyor. Hele bugün çok da güzel bir gün" dedi.

Caminin mimarisi ile kendisini etkilediğini belirten Burak Kahraman ise, "Bugün arkadaşlarımla akşam namazını eda etmeye Büyük Çamlıca Camii'ne geldik. Arkadaşlarımla birlikte akşam namazından sonra da güzel bir şekilde hutbeyi dinledik. Çamlıca Camii manzarası ile içimizi şevk ile dolduruyor. İçerisi de çok geniş ve ferah. Çok güzel duygu ve düşünceler içerisindeyim" şeklinde konuştu.

Yusuf Kara da, "Bugün çok güzel bir akşam oldu. Arkadaşımın beni aramasıyla buraya geldim. Allah'a şükürler olsun akşam namazını kıldık, şimdi yatsı namazını kılmak için burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL