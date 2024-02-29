İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sancaktepe Kaymakamlığı önüne kurulan Narkotik Eğitim tırı bir hafta boyunca 2240 öğrenciyi bilgilendirdi.
Bağımlılıkla Mücadele konusunda bilgi, bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından donatılan narko tırı ziyaret eden Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemini vurguladı. Kaymakam Ahmet Karakaya, "Dünyadaki bütün gençleri tehdit eden, onları bağımlı hale getiren uyuşturucu ve benzeri ürünler birçok gencimizin zaman zaman hayatında geriye dönüşü olmayan değişikliklere sebep oluyor. Gençlere yarınlarımızı emanet edeceğiz. Gençlerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak kalmaları bizler için oldukça önemli. İlçemizde genç nüfusun yoğun olduğu yerlerden birisidir. Bu nedenle özellikle lise öğrencilerinin bu konuda bilinçlenmesi oldukça önem arz etmektedir" dedi.
Bağımlılık hususuna sıfır toleransla yaklaştıklarını belirten Kaymakam Ahmet Karakaya, Bağımlılıkla Mücadele Narkotik Tırında görevli polislere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
29 Şubat Perşembe günü gerçekleşen ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.
Bağımlılıkla Mücadele Narkotik tırının içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı görsellerle anlatılıyor ve görevli narkotik uzmanı polisler tarafından uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda tırı ziyaret eden vatandaşlara ve gençlere bilgi veriliyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul Narkotik Eğitim Tırı, 2240 Öğrenciyi Bilgilendirdi - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı.
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta, Onuachu'nun kolunda ezilme ve kısmi kırık olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer yayınladıkları bir videoyla hem sakatlığı açıkladı hem de gönderme yaptı.
2017 yılında Müge Anlı'nın programına konuk olan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle değişti. Bugün ekibini Tuzla'ya gönderen Anlı, Kazım'ın yaşadığı evi ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetleri görünce mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" dedi. Müge Anlı, 2017 yılında programına konuk olan Kazım Şehirali isimli gencin hayatını değiştirdi.
AK Parti Aydın mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe hevesinde olanlar varsa karşılaşacakları en hafif gerçek 15 Temmuz olacaktır. Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var. Artık bu milletin, kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır" dedi.
Türkiye'nin dev süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt'ün iflas etmesinin ardından küresel kriz bir firmaya daha bayrak çektirdi. Bursa İnegöl'de 4000 metrekarelik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan tekstil devi Armes Home, ekonomik zorluklarla karşılaşarak konkordato ilan etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın şeffaflığını artırmak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında polis memurlarına yaka kamerası takılacağını duyurdu. Yaka kamerası, polis ile vatandaş arasındaki konuşmaları kayıt altına alacak ve görüntüler merkezden izlenebilecek. Ayrıca, yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheliye anında müdahale edilebilecek. Bu uygulama ile asılsız iddialar ve iftiralar ortadan kalkacak.
Son dönemde Türkiye'de et fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ederken, yaşanan fiyat artışları Rekabet Kurumu'nu da harekete geçirdi. 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit eden Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaşarak cezai işlem uyguladı. Gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için, 1 ay kaldı seçime. Et, piyasanın dengesini bozuyor" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?