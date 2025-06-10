İstanbul\'da Okul Kantininde Haçlı Bileklik Tepkisi

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir ilkokulda, okul kantininde satılan bileklik üzerindeki haç işareti, tepkilere neden oldu. Okuldan dönen kızının kolundaki bilekliği gören baba, o anları kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.

Olay, 5 Haziran günü 50. Yıl İlköğretim Okulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencisi bir kız çocuğu, arkadaşında gördüğü bilekliği beğenince okul kantininden aynı bileklikten satın aldı. Küçük kız, eve geldiğinde aldığı bilekliği babasına gösterdi. Bileklik üzerindeki boncukları inceleyen baba, boncuklarda haç işareti olduğunu fark edince duruma tepki gösterdi ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde küçük kızın kolundaki bileklikte haç işaretleri olduğu görülüyor. - İSTANBUL