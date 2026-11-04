İstanbul'da sağanak iş çıkışı trafiğini aksattı, otobüs ve metrobüs durakları doldu. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da sağanak iş çıkışı trafiğini aksattı, otobüs ve metrobüs durakları doldu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da sağanak iş çıkışı trafiğini aksattı, otobüs ve metrobüs durakları doldu.
Haber Videosu

İstanbul'da akşam saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, iş çıkışında trafikte yoğunluğa neden oldu. Toplu taşımayla eve dönmek isteyen vatandaşlar otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, iş çıkışında trafikte yoğunluğa neden oldu. Evlerine toplu taşıma ile dönmek isteyen vatandaşlar ise otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, işten çıkan vatandaşların eve dönüşünü zorlaştırdı. Araç trafiği iş çıkışı saatlerinde yoğunlaşırken, toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi. Yolcu sayısının artmasıyla birlikte metrobüs duraklarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

Kaynak: İHA
İstanbulGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
CHP’de bir belediye başkanı daha istifa etti Görevine bağımsız devam edecek CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti! Görevine bağımsız devam edecek
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:48
İstanbul’da sağanak kabusu Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar’a yağdı
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
16:25
Görüntü İstanbul’dan Cadde göle dönünce kolları sıvadı
Görüntü İstanbul'dan! Cadde göle dönünce kolları sıvadı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 18:34:49. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak iş çıkışı trafiğini aksattı, otobüs ve metrobüs durakları doldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android