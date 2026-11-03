İstanbul\'da sağanak Pendik ve Tuzla\'da yolları su altında bırakıp araçları sürükledi

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Anadolu Yakası'nın pek çok noktasını kısa sürede göle çevirdi. Özellikle Pendik ve Tuzla'da yollarda suların taştığı ve araçların adeta suya gömüldüğü kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağış nedeniyle pek çok ilçede kısa sürede yollar sular altında kaldı. Pendik Aydos, Çamçeşme, Yenişehir ve Tuzla Aydınlı mahallelerinde kaydedilen görüntülerde sürücülerin şiddetli yağmurdan dolayı göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiği; bazı caddelerde ise araçların suya gömülerek adeta sürüklendiği anlar yer aldı.