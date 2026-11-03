İstanbul'da sağanak Pendik ve Tuzla'da yolları su altında bırakıp araçları sürükledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da sağanak Pendik ve Tuzla'da yolları su altında bırakıp araçları sürükledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da sağanak Pendik ve Tuzla\'da yolları su altında bırakıp araçları sürükledi
Haber Videosu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, Anadolu Yakası'nda özellikle Pendik ve Tuzla'da yolları kısa sürede su altında bıraktı. Sürücüler göle dönen yollarda güçlük çekti, bazı caddelerde araçlar suya gömüldü.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Anadolu Yakası'nın pek çok noktasını kısa sürede göle çevirdi. Özellikle Pendik ve Tuzla'da yollarda suların taştığı ve araçların adeta suya gömüldüğü kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağış nedeniyle pek çok ilçede kısa sürede yollar sular altında kaldı. Pendik Aydos, Çamçeşme, Yenişehir ve Tuzla Aydınlı mahallelerinde kaydedilen görüntülerde sürücülerin şiddetli yağmurdan dolayı göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiği; bazı caddelerde ise araçların suya gömülerek adeta sürüklendiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
Anadolu YakasıİstanbulGüncelPendikTuzlaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe’den ayrılacak mı Dirk Kuyt’tan açıklama Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
19:35
Galatasaray’ın Stuttgart maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
18:44
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım’da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım'da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 19:56:46. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak Pendik ve Tuzla'da yolları su altında bırakıp araçları sürükledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android