İstanbul\'da sağanak sonrası trafik normale döndü, yoğunluk yüzde 54 oldu

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde trafik durma noktasına gelmişti. Yağışların bitmesiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 54'e düştü.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde birkaç gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 70 ile yüzde 85 arasında ölçülüyordu. Kentte yağışların bitmesiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu normal seviyelere geriledi. Ana arterlerde trafik akıcı şekilde ilerlerken, bazı bağlantı yollarında ise zaman zaman yoğunluk yaşandı. Kentte trafik seviyesi yüzde 54 olarak ölçüldü.