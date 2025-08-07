İstanbul\'da Sağanak Yağış Devam Ediyor

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini göstermeye devam etti.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini göstermeye devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından kent genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti. Yağış nedeniyle vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıktı. Özellikle Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkisini artıran yağmur, kent genelinde serinliğe neden oldu.

Yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor - İSTANBUL