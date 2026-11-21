İstanbul'da sağanakla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, megakent semalarında gökyüzünü aydınlattı. Şimşeklerin oluşturduğu görsel şölen, dron kamerasıyla kayda alındı.
İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağışla birlikte etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. O anlar dron kamerasına yansıdı.
İstanbul'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla beraber, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşekler, megakent semalarında görsel şölen oluştururken, o anlar dron kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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