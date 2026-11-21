İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağışla birlikte etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. O anlar dron kamerasına yansıdı.

İstanbul'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla beraber, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşekler, megakent semalarında görsel şölen oluştururken, o anlar dron kamerasına yansıdı.