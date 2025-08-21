İstanbul'da Sahipsiz Sokak Hayvanları Toplanacak - Son Dakika
İstanbul'da Sahipsiz Sokak Hayvanları Toplanacak

21.08.2025 09:58
İstanbul Valiliği, şikayetler nedeniyle sahipsiz sokak hayvanlarının toplanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, gelen şikayetlerin ardından sürü halinde dolaşan sahipsiz sokak hayvanlarının toplanacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, gelen şikayetler üzerine bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması kararını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30 Temmuz 2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle beraber, mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir. Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde 'Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.' hükmü ile, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığı, 7. maddesi (a) bendinde 'Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 saylı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek.' hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır"

Sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken açıklamada, "İlgili Mevzuatların yürürlüğe girmesine müteakip Komisyon oluşturularak ilk toplantı 10 Mart 2025 tarihinde yapılarak düzenlenen ilk rapor Bakanlık Makamına sunulmuştur. Bu tarihten itibaren komisyon tarafından her ay düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, yapılan çalışmalar Bakanlığa rapor halinde sunulmaktadır. Ancak, Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
