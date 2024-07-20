İstanbul\'da Sıcak Havada Gençlerin Tehlikeli Oyunu

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İstanbul'da sıcak havadan bunalan gençler Kandili İskelesi'nin çatısından denize atladı. Gençlerin tehlikeli oyunu vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem oranı vatandaşları bunaltırken, bazı yerlerde tehlikeli görüntüler ortaya çıktı. Kandilli'de iskelenin çatısından denize atlayan gençler tehlikeye davetiye çıkardı. İskele zeminine çarpmayı düşünmeden atlayan gençlerin tehlikeli oyunu vatandaş kamerasına yansıdı. - İSTANBUL