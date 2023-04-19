İstanbul'daki barajlardan sevindiren haber! Doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı

Hamit Gündoğdu:

Allah'ın sevdiği kulları ( sesli veya sessiz) adına rahmeti üzerimizden eksik etmiyor. Şükürler olsun... Dünkü yağmur gibi bir kaç yağmur daha yağsa biraz rahatlariz. Önemli olan akillanip bir su politikası belirlemek ve israftan kaçınmak.