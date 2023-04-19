İstanbul'daki barajlardan sevindiren haber! Doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı - Son Dakika
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İstanbul'daki barajlardan sevindiren haber! Doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı

19.04.2023 11:56

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine yükselerek yüzde 45.95 oldu.

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da son dönemde etkili olan yağmur barajlara yaradı. Mega kent İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı artmaya başladı.

DOLULUK YÜZDE 45'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Barajların doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. Barajlardaki doluluk oranı en son 30 Eylül 2022'de yüzde 48.76 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Allah'ın sevdiği kulları ( sesli veya sessiz) adına rahmeti üzerimizden eksik etmiyor. Şükürler olsun... Dünkü yağmur gibi bir kaç yağmur daha yağsa biraz rahatlariz. Önemli olan akillanip bir su politikası belirlemek ve israftan kaçınmak. Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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İstanbul, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'daki barajlardan sevindiren haber! Doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki barajlardan sevindiren haber! Doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı - Son Dakika
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