Kurak bir kış geçiren İstanbul'da son dönemde etkili olan yağmur barajlara yaradı. Mega kent İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı artmaya başladı.
Barajların doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. Barajlardaki doluluk oranı en son 30 Eylül 2022'de yüzde 48.76 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Son Dakika › Yerel › İstanbul'daki barajlardan sevindiren haber! Doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı - Son Dakika