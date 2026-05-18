İstanbul'da Trafik Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Trafik Düzenlemesi

18.05.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de yollar, Freiburg-Aston Villa maçı nedeniyle kapatılacak.

İstanbul'da 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Freiburg-Aston Villa maçı nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg-Aston Villa takımları arasında gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi Final Müsabakası kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yolların saat 11.00'den etkinliğinin bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. Geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Beşiktaş ilçesi kapanacak yollar

Yıldız Posta Caddesi

Barbaros Bulvarı

Çırağan Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Sait Çiftçi Ayrımları

Nüzhetiye Caddesi

Süleyman Seba Caddesi

Beşiktaş ilçesi alternatif yollar

Yıldız Caddesi

Yenidoğan Sokak

Hoş Sohbet Sokak

Vefa Bayırı Sokak

Orta Bahçe Caddesi

Ihlamur Dere Caddesi

Ayazma Deresi Caddesi

Türkgücü Sokak

Emirhan Caddesi

Ihlamur Yıldız Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Dereboyu Caddesi

Beyoğlu ilçesi kapanacak yollar

Meclis-i Mebusan Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Galata Köprüsü

Tersane Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

İnönü Caddesi

Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

Mete Caddesi

Sıraselviler Caddesi

Asker Ocağı Caddesi

Beyoğlu İlçesi Alternatif Yollar

Refik Saydam Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Yedikuyular Caddesi

Piyalepaşa Bulvarı

Bahriye Caddesi

Irmak Caddesi

Kurtuluş Deresi Caddesi

Dolapdere Caddesi

Kadiriler Yokuşu Sokak

Boğazkesen Caddesi

Yeni Çarşı Caddesi

Şişli ilçesi kapanacak yollar

Dolmabahçe Bomonti Tünel

Taşkışla Caddesi

Kadırgalar Caddesi

Maçka Caddesi

Bayıldım Caddesi

Mim Kemal Öke Caddesi

Şişli ilçesi alternatif yollar

Villa Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Vali Konağı Caddesi

19 Mayıs Caddesi

Hakkı Yeten Caddesi

Teşvikiye Caddesi

Rumeli Caddesi

Büyükdere Caddesi

Hasret Caddesi

Akar Caddesi

Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Trafik Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:37:01. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Trafik Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.