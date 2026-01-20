İstanbul\'da 6\'ncı taksi ihalesi: 156 plaka daha ihale edildi

İstanbul'da hayata geçirilen "Uygulama Bazlı Taksi" modelinde 6'ncı ihale tamamlandı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, 156 katılımcı şartları sağlayarak sürece dahil oldu. Taksi plakalarının kullanım hakkının 29 yıl ile sınırlı olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Uygulama Bazlı Taksi Sistemi için Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan 6'ncı ihaleye 165 başvuru yapıldı, 156 katılımcı şartlarını sağlayarak ihaleye katıldı. İhalede ilk olarak 34 TUA 300 plakası 5 milyon 350 bin TL + KDV bedelle ihale edildi. İhalede plakalar 5 milyon 120 bin TL + KDV ile 5 milyon 350 bin TL + KDV arasında bedellerle sahiplerini buldu. Bugün 156 Uygulama Bazlı Taksi plakası ihale edilirken toplamda da 449 plaka ihale edilmiş oldu. Öte yandan ihale ile satışı yapılan plakaların kullanım hakkının 29 yıl ile sınırlı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL