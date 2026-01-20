İstanbul'da 6'ncı taksi ihalesi: 156 plaka daha ihale edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbul'da 6'ncı taksi ihalesi: 156 plaka daha ihale edildi

İstanbul\'da 6\'ncı taksi ihalesi: 156 plaka daha ihale edildi
20.01.2026 17:19  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Uygulama Bazlı Taksi Sistemi çerçevesinde 6. ihale başarılı bir şekilde tamamlandı ve toplamda 156 taksi plakası satıldı. Plakaların kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı.

İstanbul'da hayata geçirilen "Uygulama Bazlı Taksi" modelinde 6'ncı ihale tamamlandı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, 156 katılımcı şartları sağlayarak sürece dahil oldu. Taksi plakalarının kullanım hakkının 29 yıl ile sınırlı olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Uygulama Bazlı Taksi Sistemi için Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan 6'ncı ihaleye 165 başvuru yapıldı, 156 katılımcı şartlarını sağlayarak ihaleye katıldı. İhalede ilk olarak 34 TUA 300 plakası 5 milyon 350 bin TL + KDV bedelle ihale edildi. İhalede plakalar 5 milyon 120 bin TL + KDV ile 5 milyon 350 bin TL + KDV arasında bedellerle sahiplerini buldu. Bugün 156 Uygulama Bazlı Taksi plakası ihale edilirken toplamda da 449 plaka ihale edilmiş oldu. Öte yandan ihale ile satışı yapılan plakaların kullanım hakkının 29 yıl ile sınırlı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da 6'ncı taksi ihalesi: 156 plaka daha ihale edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:26:24. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 6'ncı taksi ihalesi: 156 plaka daha ihale edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.