İstanbul\'da Yağmursuz Bir Akşamda Gökyüzünde Gökkuşağı Görüldü

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İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde parlaklık ve yağmur yağmamasına rağmen gökkuşağı görüldü. Merak uyandıran görüntüler vatandaşlar tarafından birçok noktadan görüntülendi.

İstanbul'da yağmur yağmamasına rağmen akşam saatlerinde gökyüzünde iki ayrı noktada gökkuşağı görüldü. Öte yandan gökyüzündeki parlaklık ise merak uyandırdı. Parlaklığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken o görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL