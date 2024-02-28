İstanbul'da Yağmursuz Bir Akşamda Gökyüzünde Gökkuşağı Görüldü - Son Dakika
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İstanbul'da Yağmursuz Bir Akşamda Gökyüzünde Gökkuşağı Görüldü

İstanbul\'da Yağmursuz Bir Akşamda Gökyüzünde Gökkuşağı Görüldü

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde parlaklık ve yağmur yağmamasına rağmen gökkuşağı görüldü. Merak uyandıran görüntüler vatandaşlar tarafından birçok noktadan görüntülendi. Yağmursuz bir akşamda meydana gelen bu olay, görenleri şaşırttı ve cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

28.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
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İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde parlaklık ve yağmur yağmamasına rağmen gökkuşağı görüldü. Merak uyandıran görüntüler vatandaşlar tarafından birçok noktadan görüntülendi.

İstanbul'da yağmur yağmamasına rağmen akşam saatlerinde gökyüzünde iki ayrı noktada gökkuşağı görüldü. Öte yandan gökyüzündeki parlaklık ise merak uyandırdı. Parlaklığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken o görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Yağmursuz Bir Akşamda Gökyüzünde Gökkuşağı Görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yağmursuz Bir Akşamda Gökyüzünde Gökkuşağı Görüldü - Son Dakika
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