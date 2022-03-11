İstanbul'daki ulaşım zirvesinde Erzurum'un projelerine yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'daki ulaşım zirvesinde Erzurum'un projelerine yoğun ilgi

11.03.2022 09:15
İstanbul'daki ulaşım zirvesinde Erzurum'un projelerine yoğun ilgi

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından İstanbul'da düzenlenen "Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Sorunları ve Çözümleri Koordinasyon ve Değerlendirme Çalıştayı"nda Erzurum'un ulaşım projeleri yoğun ilgi gördü.

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından İstanbul'da düzenlenen "Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Sorunları ve Çözümleri Koordinasyon ve Değerlendirme Çalıştayı"nda Erzurum'un ulaşım projeleri yoğun ilgi gördü.

Ulaşım Çalıştayı, TBMM 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili ve aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın başkanlığında gerçekleşti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdulgafur Yeniay'ın da katıldığı ulaşım zirvesinde Büyükşehir Belediyelerinin ortaya koyduğu başarılı ulaşım projeleri ve ulaşım sorunları görüşüldü. Ulaşım Daire Başkanı Yeniay, "Çalıştayımızda ilimizde değişim ve dönüşümün öncüsü olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in ilimizde gerçekleştirdiği ulaşım projelerini tek tek anlattık" dedi. Yeniay, toplantıda ulaşım planlama stratejileri, gelişen ulaşım sistemleri uygulamaları, ulaşım sistemleri finansman yöntemleri, büyükşehir belediyelerinin mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri ile trafik güvenliği konuları üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Prof. Dr. Ilıcalı: "Etkin bir ulaşım için kurumlar arası güçlü koordinasyon şart"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "Hızla değişen teknolojik değişimlere adaptasyon ve mevcut altyapıların dönüşümü, yerel yönetimler açısından belirli maliyetler oluşturuyor. Yeni nesil ulaşım araçlarının ve altyapı sistemlerinin tedariki ve geliştirilmesi için merkezi ve yerel yönetimlerin güçlü bir koordinasyon içinde çalışması ve bu süreçlerde yerel yönetimlerin desteklenmesi amaçlanmalıdır. Kurulacak bu güçlü koordinasyon ile mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak merkezi yönetimin, kullanıcılar için uygun maliyetli bir ulaşım sistemine erişimini sağlamak için yerel yönetimlere olan mevcut desteklerini artırması sağlanmalıdır. Sonuç olarak; merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında güçlü bir koordinasyonun sağlandığı, ulaşım-trafik konularındaki yasal düzensizliklerin giderildiği, trafik güvenliği kapsamında son teknolojinin kullanıldığı ve böylece planlamaya en uygun, çevreci, trafik kaza riski en az sistemlerin tercih edildiği, adaptif kavşak uygulamalarıyla trafik sıkışıklığının büyük ölçekte yaşanmadığı bir ulaştırma sistemi amaçlanmaktadır. Birçok sorunun tartışıldığı ve önemli kararların alındığı çalıştayın sonuçlarının izlenmesi, benzer çalışmalarla desteklenecek yol haritası oluşturulması için Çalıştay Düzenleme Kurulu yapısının, yeni katılımcılar ile genişletilerek 'İzleme Kurulu' haline dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır." - ERZURUM

İstanbul'daki ulaşım zirvesinde Erzurum'un projelerine yoğun ilgi
İstanbul'daki ulaşım zirvesinde Erzurum'un projelerine yoğun ilgi
İstanbul'daki ulaşım zirvesinde Erzurum'un projelerine yoğun ilgi
İstanbul'daki ulaşım zirvesinde Erzurum'un projelerine yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE KATILAN BİLİM HEYETİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE KATILAN BİLİM HEYETİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Araştırma, İstanbul, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'daki ulaşım zirvesinde Erzurum'un projelerine yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
09:03 Akaryakıt zamları her alanda vatandaşı zorluyor! Nakliye masrafları katlandı, ürün fiyatları artabilir
08:59 Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek
08:56 Zelenskiy, savaşın devam ettiği yerlerden 100 bin kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı!
08:48 Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın!
08:48 Çanakkale'de şehitlikteki mezar taşlarını temizleyen 2 genç duygulandırdı
08:45 Rus askerden dehşete düşüren sözler: 'Sivillere ateş etmeyi reddettikten sonra bir Rus asker tarafından vuruldum'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'daki ulaşım zirvesinde Erzurum'un projelerine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement